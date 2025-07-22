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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 TEMMUZ 2025 LİSTESİ | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Temmuz Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt arıyor. 22 Temmuz Salı günü kanallarda neler olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 22 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:54
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        1

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 22 Temmuz 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüzden geceye kadar zengin içerikler yayında olacak. İşte 22 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Doktor Civanım

        21:45 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Doktor Civanım

        01:45 Dehşet Gemisi

        03:00 Zalim İstanbul

        04:45 Kuzey Güney

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        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Dolap Beygiri

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        03:45 Dolap Beygiri

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Aykut Enişte 2

        22:30 Aykut Enişte 2

        00:45 Aramızda Kalsın

        02:15 Aramızda Kalsın

        04:00 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Balkan Ninnisi

        08:25 Kod Adı Kırlangıç

        09:45 Kasaba Doktoru

        13:00 Seksenler

        14:10 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gönül Dağı

        22:50 Yabancı Sinema "Kanatlarını Aç"

        01:05 Leyla ile Mecnun

        03:40 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Oflu Hoca Trakya'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Aile Saadeti

        02:20 Bir Gece Masalı

        05:10 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

        00:15 İlk Buluşma

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

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        9
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