Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Bir Deli Rüzgar
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
14.00 Sol Yanım 'Dizi' (Tekrar)
16.15 En Güzel Bölüm
16.45 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.00 Dizi (Tekrar)
03.00 Ölüm Dövüşü 'Yabancı Film'
04.30 Ölüm Dövüşü 'Yabancı Film' (Tekrar)
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Film'
23.15 Şeref Kanunu 'Yabancı Film'
01.30 Şeref Kanunu 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Müzik Arası
04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.45 'Yabancı Film'
15.15 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
00.20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı 'Yabancı Film'
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Dizi (Tekrar)
16.00 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Dizi (Tekrar)
03.55 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)
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