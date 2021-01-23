'Yazıldığı gibi değil'

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Bir Deli Rüzgar

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

14.00 Sol Yanım 'Dizi' (Tekrar)

16.15 En Güzel Bölüm

16.45 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.00 Dizi (Tekrar)

03.00 Ölüm Dövüşü 'Yabancı Film'

04.30 Ölüm Dövüşü 'Yabancı Film' (Tekrar)

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Film'

23.15 Şeref Kanunu 'Yabancı Film'

01.30 Şeref Kanunu 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Müzik Arası

04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.45 'Yabancı Film'

15.15 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

00.20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı 'Yabancı Film'

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Dizi (Tekrar)

16.00 Dizi (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Dizi (Tekrar)

03.55 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)