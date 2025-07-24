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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 TEMMUZ 2025: Bugün TV'de ne var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Temmuz 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var?

        Günün evde televizyon izleyerek geçirecek olan izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 24 Temmuz 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türlerde filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise Japonya-Türkiye voleybol maçı ve Cherno More-Başakşehir maçı heyecanı yaşanacak. İşte 24 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:53
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        1

        Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler, maçlar ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yarışma programı izleyici karşısına çıkacakken filmler, voleybol ve futbol maçları yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Düttürü Dünya

        01:15 Kızılcık Şerbeti

        03:30 Düttürü Dünya

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şirinler: Kayıp Köy

        21:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı

        23:45 Ejder Yürek: Ateş Savaşı

        01:30 Zalim İstanbul

        04:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Hayallerinin Peşinde

        06:45 Sinema "Komşuluk Halleri"

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        11:00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"

        12:50 Seksenler

        13:55 Teşkilat

        16:45 Ana Haber

        17:25 İddiaların Aksine

        17:30 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Çeyrek Final Karşılaşması "Japonya-Türkiye"

        19:00 Maç Özel

        20:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu "Cherno More - İstanbul Başakşehir"

        22:00 Türk Sineması "Sadık Ahmet"

        00:30 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"

        02:20 Teşkilat

        04:25 Seksenler

        05:20 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Kardeşim Benim 2

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:50 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Ne Olacak Şimdi?

        21:45 Tatlım Tatlım

        23:45 Tatlım Tatlım

        01:45 Aramızda Kalsın

        03:30 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Kendi Yolumda

        01:00 İlk Buluşma

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:15 MasterChef Türkiye

        04:00 Gazete Magazin Yaz

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