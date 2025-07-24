Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler, maçlar ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok yarışma programı izleyici karşısına çıkacakken filmler, voleybol ve futbol maçları yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!