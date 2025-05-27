27 Mayıs Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 27 Mayıs 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı, Kral Kaybederse ve Bir Gece Masalı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi ise sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. İşte, 27 Mayıs Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
Televizyon karşısına geçen izleyiciler, kanallarda yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. 27 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek diziler, fimler ve programlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken bir dizi sezon finali yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 27 Mayıs Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar (Sezon Finali)
00:15 Sivri Akıllılar
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
02:30 Işıklar Sönmesin
04:30 Sefirin Kızı
05:30 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
02:15 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:50 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Türk Sineması "50 Kelimelik Mektuplar"
02:20 Lingo Türkiye
03:25 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
22:15 Çift Kişilik Oda
04:45 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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