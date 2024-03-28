TV yayın akışı: Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi
Ekranların en çok izlenen kanallarında diziler ve filmler yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölümüyle ekrana gelecek olup Now TV'de Hudutsuz Sevda yayınlanacak. Dizi yerine film tercih etmek isteyenler ise bugün hangi filmler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Mart 2024 Star TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi
Tv yayın akışı 28 Mart 2024 listesi yayınlandı. Gündüz kuşağı eğlence programlarının yanı sıra bu akşam sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranda olacak. Ayrıca Survivor yarışma programı saat 20.00’da başlayacak. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Star TV yayın akışı rehberi
BU AKŞAM HANGİ DİZİ VE FİLMLER YAYINLANACAK?
28 Mart TV yayın akışı listesine göre bugün Kanal D’de İnci Taneleri, Show TV’de Bahar dizisi tekrarı, Tv8’de Survivor yayınlanacak. Show TV’de Bahar dizisi sonrasında Aile Şerefi filmi ekrana gelecek.
TV8
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00 Survivor Ekstra / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
ATV
16.00 Esra Erol’da
18.50: Atv Ana Haber
19.10: Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.00: Aldatmak
TRT1
16.40: Kur’an-I Kerim’I Güzel Okuma Yarışması
18.15: Ramazan Sevinci
19.35: Ana Haber
20.05: İddiaların Aksine
20.10: Kül Masalı
23.55: Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
SHOW TV
15.00: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45: Show Ana Haber
20.00: Bahar(Tekrar)
23.15: Aile Şerefi
KANAL D
16.00: Arka Sokaklar
18.40: Kanal D Ana Haber
20.00: İnci Taneleri
00.15: Taş Makas Kağıt
Star TV
19.00: Sakla Beni- Özel Bölüm
20.00: Sakla Beni- Yeni Bölüm
00.30: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema