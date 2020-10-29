Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Nasipse Olur 'Yerli Sinema' (TV'de İlk)

22.30 Nasipse Olur 'Yerli Sinema'

00.45 Şeref Sözü 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.15 Çocukluk

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hedefim Sensin

00.45 İntikam Mermisi

03.30 Erkenci Kuş

05.30 Yeni Bir Ev

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Final)

00.15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kalk Gidelim

23.45 Ya İstiklal Ya Ölüm

02.40 Seksenler

03.30 Fazlası Zarar

05.15 Acemi Anneler