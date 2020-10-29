Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Nasipse Olur 'Yerli Sinema' (TV'de İlk)
22.30 Nasipse Olur 'Yerli Sinema'
00.45 Şeref Sözü 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
00.15 Çocukluk
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hedefim Sensin
00.45 İntikam Mermisi
03.30 Erkenci Kuş
05.30 Yeni Bir Ev
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Final)
00.15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim
23.45 Ya İstiklal Ya Ölüm
02.40 Seksenler
03.30 Fazlası Zarar
05.15 Acemi Anneler
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