Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:05 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Baraj
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Kalk Gidelim
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
23:30 Yerli Dizi
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