Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:05 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Baraj

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Kalk Gidelim

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

23:30 Yerli Dizi