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TV Yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Savaşçı ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 29 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Beyoğlu Güzeli
16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:30 Ninja Kaplumbağalar

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Takip: İstanbul
22:00 Osmanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Savaşçı


TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı


TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021

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