Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Beyoğlu Güzeli
16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:30 Ninja Kaplumbağalar
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Takip: İstanbul
22:00 Osmanlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
ATV YAYIN AKIŞI
15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
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