Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Beyoğlu Güzeli

16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:30 Ninja Kaplumbağalar

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Takip: İstanbul

22:00 Osmanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Savaşçı



TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı



TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021