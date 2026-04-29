Bugün televizyonda neler var? 29 Nisan 2026 TV yayın akışında hangi diziler, maçlar var?
29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde televizyon izlemek isteyenler, hangi dizi ve programların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu akşam televizyon ekranlarında farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Dizi ve eğlence programlarının yanı sıra spor tutkunlarını da heyecanlandıran TRT ekranlarında yayınlanacak olan Atletico Madrid - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi, futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. İşte 29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışının detayları…
29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün boyunca ekrana gelecek dizi, film ve programları merak edenler, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. Akşam kuşağında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken, özellikle Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle heyecanı artırıyor. Öte yandan TRT 1’de yayınlanacak olan Atletico Madrid - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’de gün boyu yayınlanacak içeriklerin detayları da merak ediliyor. İşte 29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı listesi haberimizde…
KANALLARIN 29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Zalim İstanbul
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Çirkin
22:45 Sevdiğim Sensin
02:15 Aramızda Kalsın
03:30 İstanbullu Gelin
05:30 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 A.B.İ.
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Delikanlı
03:30 Kızılcık Şerbeti
TRT 1
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Beni Böyle Sev
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Garfield | Yabancı Sinema
22:00 Atletico Madrid - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması
00:15 Teşkilat
02:45 Seksenler
03:30 Benim Adım Melek
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
00:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:15 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
