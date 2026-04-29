        TV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde televizyon izlemek isteyenler, hangi dizi ve programların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu akşam televizyon ekranlarında farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Dizi ve eğlence programlarının yanı sıra spor tutkunlarını da heyecanlandıran TRT ekranlarında yayınlanacak olan Atletico Madrid - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi, futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. İşte 29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışının detayları…

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:05
        29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün boyunca ekrana gelecek dizi, film ve programları merak edenler, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. Akşam kuşağında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken, özellikle Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle heyecanı artırıyor. Öte yandan TRT 1’de yayınlanacak olan Atletico Madrid - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’de gün boyu yayınlanacak içeriklerin detayları da merak ediliyor. İşte 29 Nisan 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı listesi haberimizde…

        KANALLARIN 29 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Uzak Şehir

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Zalim İstanbul

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Çirkin

        22:45 Sevdiğim Sensin

        02:15 Aramızda Kalsın

        03:30 İstanbullu Gelin

        05:30 Dürüye'nin Güğümleri

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 A.B.İ.

        03:00 Ateş Kuşları

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Delikanlı

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        TRT 1

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Beni Böyle Sev

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Garfield | Yabancı Sinema

        22:00 Atletico Madrid - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

        00:15 Teşkilat

        02:45 Seksenler

        03:30 Benim Adım Melek

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        00:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:15 Kefaret

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

        'Delikanlı'da Miran geri döndü

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Delikanlı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım paylaşıldı.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu