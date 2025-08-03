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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 3 Ağustos 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var?

        Televizyonda her gün birbirinden farklı türlerde program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple kanalların yayın akışları günlük olarak kontrol ediliyor. 3 Ağustos Pazar akşamı televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 3 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 03.08.2025 - 12:07
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        1

        Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Kanalların 3 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre, bugün Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Sinemaseverleri ise farklı türlerde filmler bekliyor olacak. İşte 3 Ağustos Pazar Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        08:00 Bir Dağ Masalı

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Mutluluk Zamanı

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Dedemin Fişi

        22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı

        00:15 Dedemin Fişi

        02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:30 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        12:55 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Hugo"

        22:25 Gönül Dağı

        01:20 Leyla ile Mecnun

        04:05 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Gençliğim Eyvah

        09:00 Zembilli

        12:00 Aile Saadeti

        15:00 Yok Artık

        17:00 Vanguard

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:30 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Turnike

        16:30 Mahalleden Arkadaşlar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Washington'da Deprem

        01:45 Washington'da Deprem

        03:30 Zalim İstanbul

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 Hanım Köylü

        10:00 Aramızda Kalsın

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        22:30 Tut Sözünü

        00:30 Tut Sözünü

        02:15 Aramızda Kalsın

        04:00 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        12:45 Yasak Elma

        15:45 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Anamız Var 2

        22:30 Şevket Yerimdar

        23:00 Now Spor

        01:00 İlk Buluşma

        03:15 İnadına Aşk

        04:45 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin Yaz

        15:45 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        3 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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