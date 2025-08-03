TV yayın akışı 3 Ağustos 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var?
Televizyonda her gün birbirinden farklı türlerde program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple kanalların yayın akışları günlük olarak kontrol ediliyor. 3 Ağustos Pazar akşamı televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 3 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı...
Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Kanalların 3 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre, bugün Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Sinemaseverleri ise farklı türlerde filmler bekliyor olacak. İşte 3 Ağustos Pazar Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Mutluluk Zamanı
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:15 Dedemin Fişi
02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı
03:30 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
12:55 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hugo"
22:25 Gönül Dağı
01:20 Leyla ile Mecnun
04:05 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Aile Saadeti
15:00 Yok Artık
17:00 Vanguard
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Turnike
16:30 Mahalleden Arkadaşlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Washington'da Deprem
01:45 Washington'da Deprem
03:30 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 Hanım Köylü
10:00 Aramızda Kalsın
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Tut Sözünü
00:30 Tut Sözünü
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
15:45 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Anamız Var 2
22:30 Şevket Yerimdar
23:00 Now Spor
01:00 İlk Buluşma
03:15 İnadına Aşk
04:45 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin Yaz
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
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