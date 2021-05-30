Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Güçlü Kahraman

16:15 Sultan

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

22:00 Bizim Aile



KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:45 Takip: İstanbul

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Son Darbe



STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

16:30 Fantastik Canavarlar

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım

15:30 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:50 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Kırmızı Oda

17:15 Sinema

20:00 Survivor 2021