Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:15 Sultan
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
22:00 Bizim Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:45 Takip: İstanbul
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Son Darbe
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
16:30 Fantastik Canavarlar
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30 Merve Yıldırım
15:30 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:50 3'te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
13:45 Kırmızı Oda
17:15 Sinema
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR