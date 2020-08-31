Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında 'Türk Filmi'
22.45 Aile Arasında 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.30 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.00 Baraj 'Dizi'
01.45 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
02.30 Zuhal Topal'la Sofrada(Tekrar)
04.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Kung Fu Panda 2 'Yabancı Film'
21.45 Matrıx Revolutıons 'Yabancı Film'
00.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün(Tekrar)
03.00 Matrıx Revolutıons 'Yabancı Film'(Tekrar)
05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'
00.20 Megalodon ‘Yabancı Film’
04.10 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'
22.25 Kelebeğin Rüyası 'Türk Filmi'
00.35 Leyla İle Mecnun 'Dizi' (Tekrar)
02.15 52 Hafta 'Yerli Belgesel'
02.40 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
05.10 52 Hafta 'Yerli Belgesel'(Tekrar)
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