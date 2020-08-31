Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında 'Türk Filmi'

22.45 Aile Arasında 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.30 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.00 Baraj 'Dizi'

01.45 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

02.30 Zuhal Topal'la Sofrada(Tekrar)

04.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Kung Fu Panda 2 'Yabancı Film'

21.45 Matrıx Revolutıons 'Yabancı Film'

00.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün(Tekrar)

03.00 Matrıx Revolutıons 'Yabancı Film'(Tekrar)

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'

00.20 Megalodon ‘Yabancı Film’

04.10 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'

22.25 Kelebeğin Rüyası 'Türk Filmi'

00.35 Leyla İle Mecnun 'Dizi' (Tekrar)

02.15 52 Hafta 'Yerli Belgesel'

02.40 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)

05.10 52 Hafta 'Yerli Belgesel'(Tekrar)