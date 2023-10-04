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        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI 4 EKİM 2023 | Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışına göre hangi diziler ve filmler var?

        Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu! İşte 4 Ekim Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı

        Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı yayınlandı. Bugün TV yayın akışına göre ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam ve Fox TV'de Adım Farah dizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 4 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:27
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        TV yayın akışı 4 Ekim Çarşamba günü için yayınlandı. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında dizi ve film izleyerek atmak isteyenler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışını araştırıyor. Ekim ayının gelişiyle birlikte dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başlıyor. 4 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon bölümü yayınlanıyor. İşte 4 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aile (Tekrar)

        23:15 Yabancı Sinema Yakın Mesafe

        00:45 Kızılcık Şerbeti

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 İncir Ağacı

        07:20 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:10 Seksenler

        15:50 Diriliş Ertuğrul

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Benim Güzel Ailem

        00:10 3'Te 3

        01:30 Seksenler

        04:00 Diriliş Ertuğrul

        06:00 Kapanış

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        23:20 Safir

        03:20 Mutfak Bahane

        05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Dönence

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Poyraz Karayel

        04:45 Güneşi Beklerken

        6

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 En Hamarat Benim

        15:00 Bu Tabak Kimin?

        17:30 Adım Farah

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Adım Farah

        23:45 Hudutsuz Sevda

        02:15 Yabani

        04:30 Bu Tabak Kimin?

        06:00 Kefaret

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Benim Tatlı Yalanım

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Yüksek Sosyate

        16:00 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Çöp Adam

        20:00 Çöp Adam

        00:15 Ömer

        02:30 Güzel Köylü

        04:30 Aramızda Kalsın

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        05:00 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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