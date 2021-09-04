Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Selvi Boylum Al Yazmalım 'Türk Filmi'
16.30 Canım Kardeşim 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Napoli'nin Sırrı 'Türk Filmi'
02.15 Napoli'nin Sırrı 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
14.45 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Deli Deli Küpeli 'Türk Filmi'
22.15 Ali Kundilli 'Türk Filmi'
00.45 Ali Kundilli 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
12.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
15.30 En Güzel Bölüm
15.45 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Star Market
23.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Seven Ne Yapmaz 'Türk Filmi'
04.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 'Dizi' (Tekrar)
16.00 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Müzik Arası
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
16.50 İnanılmaz Aile 2 'Yabancı Film'
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Titanik 'Yabancı Film'
04.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14.15 Dangal 'Yabancı Film'
16.25 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)
17.45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Seneye Bu Zamanlar
21.40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Cebelitarık-Türkiye"
23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.15 Dangal 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15:15 Bir Kahramanın Rüyası
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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