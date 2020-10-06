Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Pembe Panter 'Yabancı Sinema'

02.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj

00.15 Yasak Elma

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Kadın

06.00 Rüzgarın Kalbi

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

05.00 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Yeni Bölüm)

03.10 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.55 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

23.40 Yerli Dizi

01.50 Seksenler

02.40 Türkan Hanım'ın Konağı

04.10 Fazlası Zarar