Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Pembe Panter 'Yabancı Sinema'
02.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj
00.15 Yasak Elma
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Kadın
06.00 Rüzgarın Kalbi
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
05.00 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Yeni Bölüm)
03.10 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.55 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
23.40 Yerli Dizi
01.50 Seksenler
02.40 Türkan Hanım'ın Konağı
04.10 Fazlası Zarar
YORUMLAR