Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

23:30 Köşeyi Dönen Adam

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron MAN

22:30 Çinli Satıcı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:25 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021