Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Mart Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
23:30 Köşeyi Dönen Adam
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron MAN
22:30 Çinli Satıcı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı
ATV YAYIN AKIŞI
15:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:25 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
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