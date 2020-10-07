Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

22:45 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:15 Dedemin Fişi



FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Yerli Dizi