Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aile Arasında
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:45 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Dedemin Fişi
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Yerli Dizi
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