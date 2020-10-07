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TV Yayın akışı 7 Ekim 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 7 Ekim Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Sen Çal Kapımı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 7 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 7 Ekim 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aile Arasında

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:45 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Dedemin Fişi


FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:40 Yerli Dizi

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