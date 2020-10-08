Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (TV’de İlk)
23.15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Tekrar)
02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
00.15 Öğretmen
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Kadın
06.00 Rüzgarın Kalbi
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'
22.30 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'
03.10 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Yeni Bölüm)
02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış. Büyük Selçuklu
22.40 3'te 3
00.25 Benim Adım Melek
03.30 Seksenler
04.20 Fazlası Zarar
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