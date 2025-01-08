TV yayın akışı 8 Ocak 2025: Televizyonda bu akşam neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1 tv yayın akışı
Televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. 8 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. İşte tv yayın akışı listesi
Çarşamba günü ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Galatasaray - Rams Başakşehir mücadelesi ekranlara gelecek. İşte, 8 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:15 Seksenler
14:25 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 Af
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kupa Günlüğü
20:30 Galatasaray-RAMS Başakşehir
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara- tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 RTÜK Belgesel
22:30 Dizi