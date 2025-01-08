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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 8 Ocak 2025: Televizyonda bu akşam neler var, hangi dizi ve filmler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı 8 Ocak 2025: Televizyonda bu akşam neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1 tv yayın akışı

        Televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. 8 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:32
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        1

        Çarşamba günü ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. Bu akşam ATV’de Galatasaray - Rams Başakşehir mücadelesi ekranlara gelecek. İşte, 8 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        13:15 Seksenler

        14:25 Masumlar Apartmanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Sen Türkülerini Söyle

        00:15 Af

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Siyah Kalp

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kupa Günlüğü

        20:30 Galatasaray-RAMS Başakşehir

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Annem Ankara- tekrar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 RTÜK Belgesel

        22:30 Dizi

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