Bugün televizyonda neler var? 9 Eylül Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden birçok program, dizi, film, yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler, bugün ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Kanalların 9 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 9 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar - Yeni Sezon
00:15 Bahar
02:45 Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
23:20 Gözleri Karadeniz
02:00 Gözleri Karadeniz
04:30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
22:30 Eşref Rüya
01:15 Mandıra Filozofu İstanbul
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çarpıntı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:00 Eurobasket Özel
17:00 Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema
22:40 Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema
00:45 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema
02:55 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Başka Bir Sen
01:00 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
