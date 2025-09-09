Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2025: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 9 Eylül Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden birçok program, dizi, film, yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler, bugün ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Kanalların 9 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 9 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 09.09.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:02
        1

        Kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini mercek altına aldı. Bu akşam Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, yeni sezonu açacak ve ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Gözleri KaraDeniz dizisi de 2. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 9 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar - Yeni Sezon

        00:15 Bahar

        02:45 Gelin Evi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        23:20 Gözleri Karadeniz

        02:00 Gözleri Karadeniz

        04:30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

        22:30 Eşref Rüya

        01:15 Mandıra Filozofu İstanbul

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Çarpıntı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        01:00 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kara Tahta

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        16:00 Eurobasket Özel

        17:00 Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

        22:40 Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema

        00:45 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

        02:55 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Başka Bir Sen

        01:00 İlk Buluşma

        02:15 Her Yerde Sen

        04:15 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
