TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde dizi ve film yayınlanacak. TV yayın akışı listesinde yayınlanacak olan dizi ve filmler belli oldu. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Yetenekli Bay Cage, Sandik Kokusu, Taş Kağıt Makas bu akşam yayınlanacak. Show TV'de Sandık Kokusu sonrası Bahar dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelecek. İşte tv yayın akışı 5 Haziran 2024
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer aldı. Tüm kanalların TV yayın akışlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı televizyonda sezon finali yapan bazı diziler yerine sinema filmleri ekrana gelecek. İşte tv yayın akışı listesİ
5 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SANDIK KOKUSU
Sandık Kokusu'nun 25. Bölümünde; Reha işlemleri başlatıp Karsu’yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.
Karsu, Selin’in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu’nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar.
Hülya’nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz’i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya’yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan’ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?
Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande’ye Reha’nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası
TAŞ KAĞIT MAKAS
Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir.
Umut, Harun ve Alev tarafı; komplonun içinden çıkabilmek için beraber hareket ederler. Fakat karşı tarafın hamleleri gittikçe acımasız bir hal almaya başlar. Her şey, son duruşmada çözülecektir. Emirkıranlar'ın ve kirli yapının deşifre edileceği o büyük duruşma… Duruşmaya hazırlanan Harun ve Umut, önemli bir teklif alırlar.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yalan
02:45 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğruyor (Yerli Sinema)
22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
00:00 İstanbullu Gelin
02:00 Yetenekli Bya Cage (Yabancı Sinema)
04:00 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü