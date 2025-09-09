Habertürk
        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'da aktardı: Tek eksiğimiz Olimpiyat madalyası!

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'da aktardı: Tek eksiğimiz Olimpiyat madalyası!

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor ekranlarındaki Kürsü programında özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 09.09.2025 - 13:56 Güncelleme: 09.09.2025 - 13:56
        "Tek eksiğimiz Olimpiyat madalyası"
        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor ekranlarındaki Kürsü programında özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Üstündağ'ın açıklamaları:

        "TEK EKSİĞİMİZ OLİMPİYAT MADALYASI"

        "Bu başarıyı, bu güzelliği hep birlikte ülkemizde yaşadık. Tek eksiğimiz Olimpiyatlardaki kürsüde yer almak, madalyamız kaldı. Bu takıma inanıyorum bu camia onu da başaracaktır. Üstün bir performans sergilediler. Son maça kadar set kaybımız vardı ama puan kaybımız yoktu. Biz de alabilirdik o an şans İtalya'dan yana güldü. Sayılara baktığımız zaman biz 105 sayı aldık rakibimiz 98 sayı almış... Sayı olarak da üstünlüğümüz vardı ama neticeye baktığımız zaman voleybolda beraberlik yok bir taraf kazanacaktı. Yenen taraf İtalya oldu tebrik ediyorum. Biz de son topa kadar elimizden gelen mücadeleyi verdik. Ülkemize yakışır bir şekilde layık olmaya çalıştık. Altın madalyanın alınması için her şeyi yaptılar gerek oyuncular gerek teknik ekip."

        "HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL"

        "Voleybol bir takım oyunudur. Bu başarı hepimizin desteğiyle ortaya çıkar. Sadece İtalyan basını değil bütün herkes oradaydı. Herkesin tek bir ortak görüşü vardı Türkiye bu zaferi hak ederek elde etti ve kazandı. Bu takımın 2017'den itibaren Avrupa Şampiyonası'nda tek bir madalyasız turnuvası yok. Dünya Şampiyonası'nda en iyi derecemiz 6'ıncılıktı şimdi final oynadık. Milletler Ligi'nde kupa kazandık bir yılda 3 kupa aldık bunlar rekor başarıdır. Hiçbiri tesadüf değildir çok emek var burada. Burada emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

