TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: İnşallah VakıfBank mutlu sona ulaşır

İstanbul'da yarın başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Marriott Asia Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanı sıra Dörtlü Final'de mücadele edecek Türk temsilcisi VakıfBank ile İtalyan ekipleri Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci'nin başantrenörleri katıldı.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda 2024-2025 sezonu şampiyonu, yarın ve 4 Mayıs Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak. REKLAM CEV Başkanı Roko Sikiric, organizasyonun kulüpler arasında en iyi turnuva olduğunu belirterek, "Yaklaşık 120 yayıncıyla bu turnuvayı yayımlayacağız. Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonuna da teşekkür etmek istiyorum. Bu zamana kadar düzenlenmiş en iyi Dörtlü Final organizasyonu olması için çalıştık. Sayın başkana bizi bu güzel şehirde ağırladığı için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda yer alan kulüplere de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu. Dörtlü Final'de mücadele edecek takımlara şans dileyen Sikiric, "Başantrenörler de takımların başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Özellikle voleybolcular, siz bu sporun yıldızlarısınız. Hepimiz burada sizin başarınızı kutlamak için bulunuyoruz. Profesyonel bir voleybolcu olarak sizin ve başantrenörlerinizin yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Bu hafta sonunun tadını çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ: "İnşallah VakıfBank mutlu sona ulaşır" TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin iyi bir ev sahibi olduğunu daha önce ispatladıklarını ve verilen desteklerle güzel organizasyonlar düzenlediklerini söyledi. Türk voleybolunun sadece kulüp ve milli takım başarısı değil, kurumsal ve organizasyon anlamında da iyi işler yaptığını anlatan Üstündağ, şunları kaydetti: REKLAM "Öyle bir birlik beraberliğimiz var ki; kulüpleriyle, camialarıyla en mükemmel şeyleri yapmak için gayret gösteren bir federasyonuz. İyi bir ev sahipliği yaptığımızı bundan önce de ispatladık. Sayın Cumhurbaşkanı ve spor bakanlığı olmak üzere bizlere verilen destekle mükemmel organizasyonları düzenliyoruz." Dörtlü Final'de yer alan tüm takımlara başarılar dileyen Mehmet Akif Üstündağ, "Başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, salonunu ve her türlü imkanda bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. VakıfBank'ı ligde göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutluyorum. Yöneticilerine, başantrenörüne ve kaptan nezdinde tüm takıma teşekkür ediyorum. İnşallah VakıfBank mutlu sona ulaşır. Umarım bu güzel organizasyonu hep beraber keyifle izleriz, güzellikleri hep birlikte yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni Guidetti: "En iyi oyunumuzu göstereceğiz" VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu maçlar oynayacaklarını ve en iyi oyunlarını göstereceklerini aktardı. Dörtlü Final'de oldukları için mutluluğunu paylaşan Guidetti, "İlk olarak iki başkana da teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Sezon başında burada olacağımızı düşünmemiştik. Türkiye'yi İstanbul'da temsil ediyor olduğumuz için çok heyecanlıyız. Maçların çok zorlu olacağını biliyoruz. 3 tane harika takım var. Yarınki rakibimizin normalde karşılaşmadığımız bir seviyede voleybol oynadığının farkındayız. En iyi oyunumuzu göstereceğiz." şeklinde konuştu. REKLAM Kaptan Zehra Güneş ise hazır olduklarını belirterek, "Sert ve yoğun bir sezon geçirdik. Ligde kupayı kazandığımız için mutluyuz. Sezonun en zorlandığımız kısımlarından birine geldik. Önümüzde sadece yarı final maçı var. Eminim ki mental olarak sahada güçlü kalan takım başarıya ulaşacak. Dörtlü Final evimizde gerçekleştiği için çok mutluyum." dedi.