Twitter neden açılmıyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyaca popüler gönderi yazılabilen sosyal medya uygulamasında Twitter'da erişim sorunu yaşandı.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a girmek isteyen vatandaşlar, "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline gtireceğiz." şeklinde bir uyarıyla karşılaştı ve kısa süreliğine Twitter'da erişim sıkıntısı yaşadı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Twitter destek hesabından konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Android kullanıcılarına yönelik yayınlanan Twitter 8.28 sürümünde bazı kullanıcıları olumsuz etkileyen bir hata ortaya çıktı. Hata nedeniyle uygulama açıldığı anda kilitleniyor.