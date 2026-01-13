Twitter çöktü mü? X'e erişim sağlanamıyor

Twitter (X) kullanıcıları 13 Ocak 2026 Salı günü saat 17.15 itibarıyla erişim problemi yaşamaya başladı. Downdetector sitesinde yer alan verilere göre platformda ciddi bir kesinti olduğu görülüyor. Hem mobil uygulama hem de web sürümünde akış yenilenmiyor, gönderiler yüklenmiyor ve paylaşım yapılamıyor. Kullanıcılar X uygulamasında “Gönderilere şu anda ulaşılamıyor” şeklinde hata mesajlarıyla karşılaştıklarını sosyal medyada dile getirdi.

X uygulamasında ve Web'de ana sayfa yenilenemezken, gönderilere erişim sağlanamıyor. Bazı bölgelerde platforma hiç giriş yapılamıyor. Dünya genelinde “X down” etiketiyle farklı sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılarak X’e erişim olmadığına dair bilgi verildi.

Sorunun yalnızca Türkiye’de değil, farklı ülkelerde de yaşandığı bildirildi. Downdetector grafikleri, dakikalar içinde raporlanan şikayetlerde dikey bir artış olduğunu gösteriyor. Bu da kesintinin global ölçekte yaşandığını ortaya koyuyor.

SAYAN ERİŞİM SORUNU GLOBAL ÇAPTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorununun global çapta olduğunu söyledi.