Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter tarafından sene başında tanıtılan super follow özelliğiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Twitter'la ilgili bilgileri önceden kamuoyuyla paylaşmasıyla bilinen "Jane Manchun Wong" hesabında bu sefer de super follow özelliğiyle iligli uzun süredir merak edilen bilgiler yer aldı.

SUPER FOLLOW İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ortaya çıkan bilgilere göre 10 binden az takipçisi olanlar, 30 gün içindeki tweet sayısı 25'in altında olanlar ve 18 yaşından küçükler bu yeni özellikten yararlanamayacaklar.

Öte yandan paylaşım yapacaklar içerikleri için "Facebook, Substack, Patreon, Twitch, YouTube, Spor, Podcast, Yetişkin İçerik ve OnlyFans" gibi kategorileri seçerek paylaşım yapabilecekler.

Yeni bilgilerle birlikte en çok emrak edilenler arasında ise "Super Follow ücretli mi olacak?" sorusu hala merak ediliyor. Hemen belirtelim ki özellik belirli bir ücret karşılığında kullanılabilecek.