Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSosyal Medya
ABONE OL

Twitter'ın yeni özelliği "Super Follow"la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Twitter'la ilgili bilgileri önceden kamuoyuyla paylaşmasıyla bilinen "Jane Manchun Wong" hesabından son olarak super follow'la ilgili detaylar geldi. İşte Twitter'ın sene başında tanıttığı super follow özelliğiyle iligli merak edilen detaylar...

Twitter'ın yeni özelliği

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter tarafından sene başında tanıtılan super follow özelliğiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Twitter'la ilgili bilgileri önceden kamuoyuyla paylaşmasıyla bilinen "Jane Manchun Wong" hesabında bu sefer de super follow özelliğiyle iligli uzun süredir merak edilen bilgiler yer aldı.

SUPER FOLLOW İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ortaya çıkan bilgilere göre 10 binden az takipçisi olanlar, 30 gün içindeki tweet sayısı 25'in altında olanlar ve 18 yaşından küçükler bu yeni özellikten yararlanamayacaklar.

Öte yandan paylaşım yapacaklar içerikleri için "Facebook, Substack, Patreon, Twitch, YouTube, Spor, Podcast, Yetişkin İçerik ve OnlyFans" gibi kategorileri seçerek paylaşım yapabilecekler.

Yeni bilgilerle birlikte en çok emrak edilenler arasında ise "Super Follow ücretli mi olacak?" sorusu hala merak ediliyor. Hemen belirtelim ki özellik belirli bir ücret karşılığında kullanılabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pokemon Go nedir, nasıl indirilir? Pokemon Go nasıl oynanır, Türkiye'de oynanabilir mi? 6 yıl sonra dönüş...
TEKNOLOJİPokemon Go nedir, nasıl indirilir?
Sıfır telefona rağbet düşecek
TEKNOLOJİSıfır telefona rağbet düşecek
'Yenileme merkezi' olarak ilk yetkiler verildi.
TEKNOLOJİİkinci el teknolojik ürün satışında yeni dönem
Sürücüsüz gezi teknesi tanıtıldı
TEKNOLOJİİşte sürücüsüz gezi teknesi
Sesli mesaj hizmetine ilişkin bilgilendirmeler ücretsiz olacak
TEKNOLOJİO hizmet artık ücretsiz olacak
Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü
TEKNOLOJİ18 ton elektronik atığı dönüştürdüler
Yerli ateş, nabız ve kan oksijen düzeyi tespit eden cihaz geliştirildi
TEKNOLOJİKoronayla mücadelede yerli cihaz müjdesi
Euro 2020 televizyon talebini yüzde 30 artırdı
TEKNOLOJİTelevizyona Euro 2020 dopingi!
NASA Venüs'e iki keşif aracı gönderecek
TEKNOLOJİNASA'dan Venüs'e iki araçla çıkartma
Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı
TEKNOLOJİÇin'den uzay yarışında bir hamle daha!