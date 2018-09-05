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Twitter kapatma, hesap dondurma nasıl yapılır? Twitter hesap silme işlemi...

Sosyal medyanın devlerinden olan Twitter'da kullanıcı sayısı her gün artış gösterse de uygulamadan çıkmak isteyenler var. Kendisine ait Twitter hesabını silmek isteyen vatandaşlar için detayları derledik. Peki, Twitter hesabı nasıl kapatılır? Twitter hesap dondurma nasıl yapılır? İşte Twitter hesabı silme işlemi ile ilgili ayrıntılar...

05.09.2018 - 12:33 | Güncelleme:

Twitter, tweet olarak bilinen iletilerin yayınlandığı ve kullanıcıların etkileşimde bulunduğu çevrimiçi haber ve sosyal ağ platformudur. Twitter’a üye olanlar tweet yayınlayabilirken, üye olmayanlar sadece atılan tweetleri görebilirler. Tweetler başlangıçta 140 karakterle sınırlandırıldı, ancak 7 Kasım 2017'de bu sınır Japonca, Korece ve Çince dışındaki tüm diller için ikiye katlandı. Yaklaşık 6 yıldır aktif olarak hayatımızda büyük yer kaplayan Twitter zamanla haber sitelerini geride bırakan haber akışı ile anlık haberin kaynağı olarak görüldü. Ancak içerik doğrulama konusunda yetersiz kalması nedeniyle çokça da tepki çekti. Tüm bu gelişmeler kullanıcıların tweetlere ve Twitter’a olan bakışını da dönüştürdü. İşte Twitter’da olmak isteyenlerin merak ettikleri Twitter hesabı nasıl kapatılır sorusunun yanıtı...

TWİTTER’DA HESAP KAPAMA İŞLEMİ

Twitter hesabınızı geri dönmemek üzer kapatmak istiyorsanız yazımızdaki adımları izleyebilirsiniz. Twitter hesabınızı kapadıktan sonra 30 gün içerisinde geri dönebilirsiniz. Ancak bu süre dolduktan sonra  yaptığınız tüm paylaşım ve etkileşimler kaybolur. Twitter hesabınızı kapatırsanız aynı kullanıcı adı ve geri dönüş yapamazsınız. Bu nedenle hesabınızı kapamadan önce Tweet arşivinizi Twitter’dan talep edebilirsiniz.

- Twitter hesabına gırı yaptıktan sonra ayarlar sekmesine tıklayın,
- Ayarlar- Hesap sekmesine tıklayın,
- En alttaki “Hesabımı devre dışı bırak” seçeneğine tıklayın ve hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın
- Hesabınız silinmiştir.

TWEET ARŞİVİNİ İSTEME

Twitter’daki tüm tweetlerinizi görmek istiyorsanız Twitter’dan dosya talebinde bulunabilirsiniz. Ayarlar’dan Hesap sekmesine tıklayın sayfanın en altında Tweet arşivini iste seçeceğini göreceksiniz. Burada  oluşturacağınız talep ile ilk Tweetinizden itibaren tüm Tweetlerinizi içeren bir dosya isteğinde bulunabilirsiniz. İşlemi onayladıktan sonra dosya indirilmeye hazır olduğunda mailinize bir bağlantı gönderilir.

TWİTTER HAKKINDA

2006 yılında Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından oluşturulan Twitter hızla dünya çapında popülerlik kazandı. 2012 yılında, 100 milyondan fazla kullanıcı günde 340 milyon tweet att  ve servis günde ortalama 1,6 milyar arama yaptı. 2013 yılında en çok ziyaret edilen on internet sitesinden biriydi ve "İnternet'in SMS'si" olarak tanımlanıyor. 2016 itibarıyla Twitter'ın 319 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısı vardı. 2016 ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı günde Twitter, 10 milyonda gönderilen 40 milyon seçim tweetiyle en büyük kırılma haber kaynağı oldu.

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