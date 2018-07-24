Twitter fikirlerinizi, fotoğraflı ya da videolu olarak paylaşma imkanı tanıyan 140 karakter sınırı bulunan bir sosyal iletişim aracıdır. Twitter kullanıcı olmak için üye olurken bir posta adresi belirtmelisiniz. Bu e posta adresini şifre değiştirme ya da sıfırlama işlemlerinde de kullanacaksınız. Eğer kullanıcı adı ya da şifrenizi bilmiyorsanız Twitter hesabınıza giremezsiniz. Ancak kullanıcı adınızı biliyorsanız ‘şifremi unuttum’ özelliğini kullanarak kendinize yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Şifrenizi unuttuğunuz zaman Twitter size eski şifrenizi söylemez bu nedenle de eski şifreyi sıfırlamanızı ister. Ayrıca hesabınızda yapılan şifre değişikliği işlemlerinin bildirimlerini de e posta hesabınıza atar. E posta şifrenizi güvene kalmak tüm sosyal medya platformlarında güvenliğinizi sağlar. Peki şifre sıfırlama işlemi nasıl yapılır? Şifresini unutanlar için adım adım yazdık. İşte izlemeniz gereken yol…

TWİTTER’DA YENİ ŞİFRE ALMA İŞLEMLERİ

Twitter şifresi sıfırlarken izleyebileceğiniz iki yol var. Bunlar yollarda cep numaranız ve e posta hesabınız. kullanılır. Eğer Twitter hesabınıza cep numaranızı kaydettiyseniz SMS ile şifre sıfırlama yöntemini kullanabilirsiniz Bu işlem daha hızlı sonuç almanızı sağlar. Telefon numaranız kayıtlı değilse kesin yol e posta hesabınızı kullanmaktan geçer. İşte SMS ile ya da mail ile şifre sıfırlama….

MAİL İLE TWİTTER ŞİFRESİ SIFIRLAMA:

Twitter şifrenizi unuttuysanız kayıtlı e posta adresiniz ile yeni şifre alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin;

- Twitter giriş sayfasında şifrenin altında bulunan Şifreni mi unuttun? Seçeceğine tıklayın.

- Twitter kullanıcı adınızı ya da E-posta adresinizi girin.

- Şifre sıfırlama e-postasını almak istediğiniz e-posta adresini seçin.

- E-posta gelen kutunuzdaki sıfırlama bağlantısına tıklayın.

- Yeni şifre belirleyin.

TWİTTER ŞİFRE SIFIRLAMA SAYFASI LİNKİ

MESAJLA TWİTTER ŞİFRESİ SIFIRLAMA:

Twitter’a telefon numaranızı kaydettiyseniz mesaj ya ni SMS yolu ile şifre sıfırlama işleminden faydalanabilirsiniz. İşte SMS’le şifre sıfırlamak için izlemeniz gereken yol;

- Twitter giriş sayfasında şifrenin altında bulunan Şifreni mi unuttun? Seçeceğine tıklayın.

- Twitter kullanıcı adınızı ya da E-posta adresinizi girin.

- Şifre sıfırlama için telefon numaranızı kullanmak istediğinizi belirtin. Telefon seçeceğini tıkladığınızda sistem sizi kod sayfasına yönlendirecek

Telefonunuza şifre değiştirmek için kullanacağınız 6 haneli kod gelecek.

Bu kodu ilgili alana yazın ve gönder seçeceğine tıklayın.

Yeni şifre belirleyin

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