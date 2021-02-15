Devlete etiket! 0:00 / 0:00

Sosyal ağ Twitter, 2020 yılının Ağustos ayında ilk olarak ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya’da olmak üzere 5 ülkede devreye aldığı devlet bağlantılı hesaplara yönelik etiketleme sisteminin kapsamını Türkiye’yi de dahil ederek genişletiyor.

Twitter’ın resmi blogundan “Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz” başlığıyla yapılan duyuruya göre bu uygulamaya, aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu 16 yeni ülke eklenecek.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Ağustos 2020’de Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD ile başlatılan uygulama, 17 Şubat 2021 tarihinde Kanada, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de devreye alınacak. Böylece uygulamanın geçerli olacağı ülke sayısı da 21’e ulaşacak.

HANGİ HESAPLARA UYGULANACAK?

Bu kapsamda çarşamba gününden itibaren Türkiye dahil bu ülkelerdeki şu hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda, “devlete bağlı hesap” ifadesine de yer verilecek:

- Dışişleri bakanları, kurumsal oluşumlar, büyükelçiler, resmi sözcüler ve önemli diplomatik liderler dahil olmak üzere kilit hükümet yetkililerinin doğrulanmış hesapları

- Sözkonusu 21 ülkenin devlet başkanlarının kişisel hesapları

BUNDAN SONRAKİ ADIM NE OLACAK?

Twitter’ın konuyla ilgili olarak yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Ağustos 2020'de, hesap etiketlerini iki ek kategoriye genişlettik: 1) kilit devlet yetkililerinin hesapları ve 2) devlete bağlı medya kuruluşlarına ait hesaplar. Bu ilk eyleme, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinde temsil edilen ülkelerden hesaplar dahil edildi.

Sivil toplum, akademi ve hizmetimizi kullananlar da dahil olmak üzere bir dizi paydaştan bu ilk eylemle ilgili geri bildirim aldıktan sonra, 17 Şubat Çarşamba günü bu etiketlerinin kullanımını genişleteceğiz. Odak noktamız üst düzey yetkililer, devlet başkanları ve yurtdışındaki ulus devletin sesi olan kurumlar, özellikle yukarıda listelenen hesap kategorileridir.

Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, böylece insanlar başka bir ülkeden jeopolitik meseleleri tartışan bir hesap gördüklerinde, onun ulusal bağlantısına ilişkin bağlamları ve kimi temsil ettikleri hakkında daha iyi bilgilendirilecekler. Bundan sonraki aşama, bu etiketleri bu iki aşama ülkenin devlete bağlı medya kuruluşlarına uygulamak olacak. Ayrıca bu etiketleri zaman içinde başka ülkelere de genişletmeye devam edeceğiz.”