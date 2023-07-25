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        Haberler Teknoloji Uygulama Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        3 ay önce Twitter CEO'su olan Linda Yaccarino bir gönderisinde artık 'X' olan uygulamanın bir süper app'e dönüşeceğini açıkladı. Yaccarino gönderisinde, "Bu dönüşümün kesinlikle bir sınırı yok. X, her şeyi sunabilecek bir platform olacak" ifadelerini kullandı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 25.07.2023 - 10:08
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        Twitter'da dönüşüm sürüyor: 'X' süper app olacak
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        Twitter'da değişim sürüyor. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın geçtiğimiz senenin sonunda 44 milyar dolara satın almasından bu yana birçok değişime sahne olan sosyal medya platformunun son olarak logosu da değişti. Uygulamanın kendine özgü mavi kuşu giderek yerine X Corp şirketinin 'X'i geldi.

        "X, KÜRESEL BİR DÖNÜŞÜME İMZA ATACAK"

        Konu ile ilgili uygulama üzerinden gönderiler yayınlayan Twitter'ın üç aylık CEO'su Linda Yaccarino dikkat çeken açıklamalar yaptı. Daha önce Elon Musk'ın 'Twitter bir süper app olacak' sözlerini doğrulayan Yaccarino, "Twitter büyük bir izlenim bıraktı ve iletişim kurma şeklimizi değiştirdi. Şimdi, X daha da ileri gidecek ve küresel çapta bir dönüşüme imza atacak. Hayatta veya iş dünyasında başka bir büyük izlenim bırakmak için ikinci bir şansa sahip olmanız son derece nadir bir şeydir" ifadelerini kullandı.

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        "YAPAY ZEKÂ TARAFINDAN DESTEKLENECEK"

        X, sınırsız etkileşimin geleceği olacak sözlerini kullanan Linda Yaccarino, "Bunu yaparken merkezinde müzik, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık, fikir, mal, hizmet ve fırsat paylaşımı için küresel bir pazar yeri olacak. Yapay zekâ tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak" dedi.

        "DÖNÜŞÜMÜN SINIRI YOK"

        Yıllardır hem hayranların hem de eleştirmenlerin Twitter'ı daha büyük hayaller kurmaya, daha hızlı yenilik yapmaya ve büyük potansiyelimizi gerçekleştirmeye zorladığını vurgulayan Yaccarino, "X bunu ve daha fazlasını yapacak. Hızlı özellik lansmanlarımızla X'in son 8 ay içinde şekillendiğini görmeye başladık, ancak daha yeni başlıyoruz.

        Bu dönüşümün kesinlikle bir sınırı yok. X, her şeyi sunabilecek bir platform olacak. Elon Musk ve ben, X'i dünyaya getirmek için ekiplerimizle ve ortaklarımızın her biriyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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