Sosyal ağ Twitter’da paylaşılan görsellere gizlenen yeni bir kötü amaçlı yazılım (malware) türü bulundu. Üstelik Twitter üzerinen yayılan bu tür ‘caps’lerin (meme), barındırdığı kodlarla kullanıcıların bilgisayarının ekran görüntüsü alıp, metinlerini kopyalayabildiği ortaya çıkarıldı.

Siber güvenlik kuruluşu Trend Micro’nun tespit ettiği bu “malware” türü, kişisel bilgilerin de çalınmasına yol açabiliyor. Trend Micro’nin blogunda yayınlanan rapora göre siber suçlular, bu yöntemde kullandıkları Steganography adı verilen teknikle, metinlerin içine gizlenmiş mesajlar ve virüslerle iletişime geçebiliyor, onları kontrol edebiliyor.

KOMUTA MERKEZİNE İLETİYOR

Savunmasız bilgisayarlara da bulaşan bu kötü amaçlı yazılım, bulaştığı bilgisayardan ekran görüntülerini alıp, verileri çekebiliyor ve ardından bunları komuta edildiği sunucuya aktarıyor.

Araştırmacılar için oldukça yeni bir tür olan ve Twitter’ı ana merkeziyle iletişim kurmak için kullanan bu zararlı yazılımın nasıl çıktığı ve arkasında kimlerin olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Bu malware türünün tespit edilip, Trend Micro’nun ilgili raporunu yayınlamasının ardından Twitter, sözkonusu görselleri yayan hesabı silip, görselleri kaldırdı. Ancak zararlı yazılımın şu ana kadar kimlere, nasıl zarar verdiği ve tekrarlanıp, tekrarlanmayacağı ise bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ