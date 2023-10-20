TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama sayfası
İŞKUR TYP başvuru sonuçları isim listesi il il araştırmaları başladı. Toplum Yararına Program kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından TYP başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte TYP 2023 başvuru sonuçları ile asil ve yedek isim listesi ile sorgulama sayfası...
İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları gündemdeki yerini aldı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı için başvuruda bulunan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...
İŞKUR TYP BAŞVURULARI SONA ERDİ
İŞKUR TYP 1500 personel alımı için son gün 18 Ekim 2023 Çarşamba günüydü. Şimdi ise personel alımlarının son bulmasının ardından başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor.
BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İŞKUR TYP 1500 personel alımı sonuçları, başvuran kişilerce merak ediliyor. Sorgulama ekranı e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleşiyor.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.