Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil. Hem öğrenciler hem de öğretmenler teknolojiyi eğitimde daha sık kullanıyor. Habertürk Akademi, dijital eğitimde yeni bir adım olarak öğrencilerin kullanımına açıldı.

HABERTÜRK AKADEMİ ONLİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Habertürk olarak dijital yayıncılıktaki deneyimimizin çocuklarımızın geleceğine de ışık tutmasını istedik. Online eğitimi çocuklarımızın bulunduğu her yere ulaştırmak için kolları sıvadık. Eğitim Teknolojileri alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğini de alarak adeta bir okulu cep telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza getirdik. Kolay bir üyelikle nerede olursanız olun deneyimli öğretmenlerden dersleri izleyebileceksiniz. Deneme sınavlarına katılıp eksik ve başarılı yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

HABERTÜRK AKADEMİ'YE ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ: 7 GÜN DENEME ÜYELİĞİ BEDAVA!

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

TYT TÜRKÇE KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

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