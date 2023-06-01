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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, süt üretiminin sürdürülebilirliği için tedbirler alınması gerektiğini bildirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Haziran Dünya Süt Günü vesilesiyle süt üretiminin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Süt fiyatlarını baskılamak yerine, yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır" ifadesini kullandı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, süt üretiminin sürdürülebilirliği için tedbirler alınması gerektiğini bildirdi
AA

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 1 Haziran'ın Dünya Süt Günü olarak kutlandığını dile getirerek, artan nüfus karşısında süt üretiminin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Üreticileri küstürmeden üretimin devamlılığının sağlanması gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Bunun için süt fiyatlarını baskılamak yerine, yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır. Süt fiyatının sahada üretici ile sanayici arasında belirlenmesine devam edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için en az 1,5 olarak belirlenen çiğ süt/yem paritesinde dengeyi sağlayacak tedbirler alınmasının önemine dikkati çekerek, yetiştiricinin, üretimden uzaklaşmaması için desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

ÜRETİCİ İLE MARKET ARASINDA EN YÜKSEK FİYAT FARKI YÜZDE 316,8 İLE ELMADA

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıklamasında mayıs ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklarını da değerlendirerek, söz konusu farkın yüzde 316,8 ile en fazla elmada görüldüğünü bildirdi. Bayraktar, bu fiyat artışını yüzde 302,5 ile maydanoz, yüzde 210,5 ile limon, yüzde 199,9 ile kuru incir, yüzde 183,3 ile kuru üzüm, yüzde 181,3 ile kırmızı mercimeğin takip ettiğini kaydetti.

Mayıs ayında markette 37 ürünün 23’ünde fiyat artışı, 14’ünde fiyat düşüşü görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 84,8 ile havuç, fiyatı en çok azalan ürünün ise yüzde 37,1 ile sivri biber olduğunu belirtti.

Aynı ayda üreticide 30 ürününün 10’unda fiyat artışı olurken, 9’unda fiyat düşüşü görüldüğünü, 11 üründe ise fiyat değişimi olmadığına işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Mayısta üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 50,8 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 23,4 ile sivri biber, yüzde 22,1 ile patlıcan, yüzde 21,8 ile yumurta, yüzde 11,8 ile domates, yüzde 10,8 ile maydanoz izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 140 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 114,2 ile havuç, yüzde 37,7 ile ıspanak, yüzde 26,8 ile marul, yüzde 11,9 ile çilek takip etti. Limonda ve havuçta arzda yaşanan daralma fiyatların yükselmesine yol açtı. Kuru soğan arzındaki artış fiyatların gerilemesine sebep oldu."

MALİYETLERİ KARŞILAYACAK VE MAKUL REFAH PAYI BIRAKACAK FİYATLARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bayraktar, üreticilerin başta buğday, arpa ve mercimek gibi temel ürünler olmak üzere kışlık ürünlerde hasada başladığına dikkati çekerek, ekim ayından bu yana yüksek girdi maliyetleriyle karşılaşan üreticilerin borçlandığını, sıkıntı çektiğini fakat üretimine devam ettiğini aktardı.

Büyük emek harcayan üreticilerin emeğinin, alın terinin karşılığını almak istediğini ifade eden Bayraktar, bu nedenle yüksek maliyetlerini karşılayacak ve kendilerine makul bir refah payı bırakacak alım fiyatlarının açıklanmasını ve ürünlerinin alınmasını beklediğini kaydetti.

Doğal afetlerin üretime etkisine de değinen Bayraktar, bazı il ve ilçelerde aşırı yağış, sel, su baskını ve dolu afetinin tarımsal üretime zarar verdiğine işaret etti.

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