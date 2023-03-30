HABERTURK.COM

Alfabedeki sekiz ünlü harften bir tanesi olan u harfi, tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi iki ünlü değerinde seslendirilmektedir. Peki U harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? U ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte tüm detaylarıyla u harfi ile başlayan kelimeler…

U Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinin yirmi beşinci harfi olan u harfi; t harfinden sonra ü harfinden ise önce gelmektedir. Birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmesinden dolayı Türkçede yaklaşık 600 kelime u harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında üç harften meydana gelen “udi” ve “uca” gibi sözcüklerden “uzaklaştırılmak” gibi on beş harften meydana gelen kelimelere kadar birçok sözcük yer almaktadır.

U İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede yaklaşık 600 kadar kelimenin u harfi ile başladığından bahsetmiştik. Bu kelimeler arasında yer alan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 63’tür. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tamamına ulaşabilirsiniz:

ucuz, uçak, uçar, uçlu, uçma, uçuk, uçun, uçuş, ufak, ufki, ufuk, uful, uğra, uğru, uğur, uğut, uhde, ukde, ulaç, ulah, ulak, ulam, ulan, ulaş, ulum, ulus, ulvi, umar, umde, umma, umre, umum, umur, umut, uncu, uran, uray, urba, urla, uruk, urup, usçu, uslu, usta, usul, uşak, utçu, utku, utlu, utma, uyak, uydu, uyku, uyma, uyum, uyur, uyuz, uzak, uzam, uzay, uzun, uzuv, uzvi.

U İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ural Altay dil ailesinin Altay koluna mensup bir dil olan Türkçede, u harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen kelimeler sayısı 48’dir.

ucube, uçarı, uçkun, uçkur, uçmak, uçman, uçsuz, uçucu, uğrak, uğraş, uğrun, ukala, uknum, ulama, ulema, ulufe, uluma, umacı, ummak, umman, umumi, unluk, unsur, unvan, urban, urgan, usanç, usare, uskur, ussal, uşkun, uşşak, utanç, utmak, uyarı, uygar, uygun, uygur, uyluk, uymak, uymaz, uyruk, uysal, uyuma, uzama, uzlet, uzluk, uzman.

U İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk alfabesinde yer alan 8 ünlü harften bir tanesi olan u harfi ile başlayan ve 6 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş 95 kelime bulunmaktadır.

ucubik, ucuzca, ucuzcu, uçurma, uçurum, uçuşma, ufacık, ufakça, ufaklı, ufalma, ufarak, uflama, ufuklu, ufunet, uğrama, uğraşı, uğultu, uğunma, uğurlu, uhrevi, ukubet, ulahça, ulamak, ulanma, ulantı, ulaşım, ulaşma, ulubey, ululuk, ulumak, ulusal, ulusçu, uluslu, ulutma, umulma, umutlu, unlama, unutma, upuslu, upuzun, urağan, uranüs, urbalı, urduca, urodel, usanma, usantı, uskuru, ustaca, ustunç, ustura, usulca, uşaklı, utanış, utanma, utarit, utkulu, utulma, uyaklı, uyanık, uyanış, uyanma, uyaran, uyarcı, uyarım, uyarış, uyarma, uyartı, uykucu, uykulu, uymaca, uymacı, uyulma, uyumak, uyumlu, uyunma, uyuntu, uyuşma, uyuşuk, uyuşum, uyutma, uyuyuş, uyuzlu, uzamak, uzanım, uzanış, uzanma, uzantı, uzatım, uzatış, uzatma, uzaycı, uzaylı, uzlaşı, uzunca.

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce u ile başlayan yaklaşık 9000 kelime arasından öne çıkanları sizler için listeledik. İşte, u ile başlayan İngilizce kelimeler…

Use: Kullanma

User: Kullanıcı

Update: Güncelleştirme

Unit: Birim

Ugly: Çirkin

Unsolved: Çözülmemiş

Umbrella: Şemsiye