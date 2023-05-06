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Haberler Kısayol Aile U ile Başlayan Kız İsimleri: U Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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U ile başlayan kız isimleri: U harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne-baba olmaya hazırlanan çiftlerin ilgilendiği ilk şey isim konusudur. Bazen kendi anne ve babasının adını koyanlar, bazen çevresinden fikir alanlar, bazen de internet üzerinden derin bir araştırma yapan çiftler, bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

U ile Başlayan Kız İsimleri: U Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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U ile başlayan kız isimleri, bir kız bebek bekleyen ailelerin araştırdığı konulardan biridir. Pek çok aile U ile başlayan ve popüler olan isimlere öncelik tanırken, bazı aileler ise bebekleri için klasik ve geleneksel isimleri tercih etmektedir. Bu kategoride yer alan en çok bilinen isimler ise; Umay, Umut, Uğur, Umay ve Uzay’dır. Peki, U harfi ile başlayan kız bebek isimleri nelerdir? İçeriğimizin devamında U harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atarak, kızınıza vereceğiniz en güzel ismi bulabilirsiniz.

U ile Başlayan Kız İsimleri

Benzersiz bir duygu olan anne ve babalık, büyük bir sorumluluğun başlangıcı olduğu gibi daha önce hiç bilinmeyen bir duygunun da keşfedilme sürecidir. U ile başlayan kız bebeği isim önerilerinden yola çıkarak, bebeğinize en uygun isimde karar kılmak için içeriğimizin devamını mutlaka inceleyin.

U Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Ubeyde: Küçük köle
Ufuk: 1) Gökle yerin birleşir gibi göründüğü nokta. 2) Düşünce, anlayış.
Uğan: Yüce, güçlü
Uğraş: Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele
Uğur: Şans, talih, insana iyilik getirdiğine inanılan
Uğurlu: Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan
Uğursan: Uğuruyla tanınmış olan, ünlenen
Uğursel: Uğur seli anlamında
Uğursoy: Uğurlu soya mensup olan
Uğuş: Anlayış, zeka, bekleyiş
Uhra: Başka, diğeri
Ukhuvan: Papatya
Ulum: Ululuk, haşmet, büyük gösteriş
Ulviye: Yüce, manevi yapısı öne çıkan
Umar: Çare, çıkar yol
Umay: Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiği düşünülen kuş, devlet kuşu, talih kuşu
Umman: Okyanus, büyük deniz
Umran: Uygarlık, ilerleme
Umur: Görgü, deneyim
Umut: Ümit, bir şeyin olacağına inanılan duygu
Unan: Sadakat, bağlılık
Unat: Doğru yolu tutan, akıllı, ergin
Unsur: Öğe, eleman
Uran: Yetenekli, becerikli
Usare: Özsu
Uslu: Akıllı, zeki, sakin kişi
Usun: Hüzün
Usunbike: Hüzünlü hanım
Utarit: Merkür
Utku: Mutlu son, zafer
Uygun: Yakışır, elverişli olan
Uysal: Uyumlu, boyun eğen, kabul eden
Uyun: Gözler, pınarlar, kaynaklar
Uzay: Bütün varlıkları kaplayan sonsuz boşluk
Uzel: Usta olan, becerikli
Uzeyle: Bir harabenin adı
Uzma: Büyük, en büyük

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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