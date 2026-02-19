U2'dan politik mesajlı şarkı: ICE polisi kurbanı Renee Good'u andılar

U2, son çalışmasıyla politik bir mesaj verdi. 2017'den bu yana ilk yeni müzik çalışmasını yayınlayan İrlandalı grup, altı şarkılık yeni albümünde, ABD'de ICE adıyla bilinen göçmen polisinin öldürdüğü Renee Good'a ithaf ettikleri bir şarkı yaptı. Bono'nun solisti olduğu grup, 'American Obituary' adlı şarkıyı, 7 Ocak'ta Minneapolis'te bir ICE memuruyla yaşadığı tartışma sırasında vurularak öldürülen 37 yaşındaki Renee Good için söyledi.

Siyasi içerikli şarkının sözlerinde şu ifadeler yer alıyor: Renee Good özgür ölmek için doğdu/Üç çocuklu Amerikalı anne/Ocak ayının yedinci günü, her çocuk için bir kurşun, anlıyor musun?

Şarkının nakaratında 'Öldüremediğin şey ölemez/ Amerika yalanın insanlarına karşı ayaklanacak' sözleri bulunuyor.

REKLAM

Good'un anısına ithaf edilmiş ve barış çağrısında bulunan şarkı, grubun dün yayınlanan 'Days of Ash' adlı albümünde yer alıyor.

Grubun 65 yaşındaki solist Bono, şarkının "bir öfke şarkısı, ama bundan da öte bir keder şarkısı" olduğunu söyledi.