Üç çocuk annesi 37 yaşındaki Renee Nicole Good, 7 Ocak'ta, ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürüldü. Good, ICE'ın yürüttüğü bir operasyon sırasında aracında beklediği sırada ajanlar tarafından kendisine yaklaşıldı. Olay sırasında Good'a çelişkili emirler verildiği bildirildi. Aracıyla bir ICE ajanının bulunduğu yöne doğru ilerleyen Good, ajan tarafından başından vurularak öldürüldü. Federal yetkililer ve ABD Başkanı Donald Trump, ICE ajanının meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini ve Good'un ajanı aracıyla ezmeye çalıştığını öne sürdü. Bu açıklamalar, görgü tanıkları, gazetecilerin video kayıtları üzerindeki analizleri sonucu Demokrat Parti milletvekilleri tarafından tartışmaya açıldı. Olayın ardından Minneapolis'te ve ABD'nin farklı kentlerinde protestolar düzenlendi.
U2'dan politik mesajlı şarkı: ICE polisi kurbanı Renee Good'u andılar
Dünyaca ünlü rock grubu U2, 2017'den bu yana çıkardığı ilk albümünde, ABD'de ICE memurları tarafından öldürülen Renee Good'a ithafen bir şarkı yaptı
U2, son çalışmasıyla politik bir mesaj verdi. 2017'den bu yana ilk yeni müzik çalışmasını yayınlayan İrlandalı grup, altı şarkılık yeni albümünde, ABD'de ICE adıyla bilinen göçmen polisinin öldürdüğü Renee Good'a ithaf ettikleri bir şarkı yaptı. Bono'nun solisti olduğu grup, 'American Obituary' adlı şarkıyı, 7 Ocak'ta Minneapolis'te bir ICE memuruyla yaşadığı tartışma sırasında vurularak öldürülen 37 yaşındaki Renee Good için söyledi.
Siyasi içerikli şarkının sözlerinde şu ifadeler yer alıyor: Renee Good özgür ölmek için doğdu/Üç çocuklu Amerikalı anne/Ocak ayının yedinci günü, her çocuk için bir kurşun, anlıyor musun?
Şarkının nakaratında 'Öldüremediğin şey ölemez/ Amerika yalanın insanlarına karşı ayaklanacak' sözleri bulunuyor.
Good'un anısına ithaf edilmiş ve barış çağrısında bulunan şarkı, grubun dün yayınlanan 'Days of Ash' adlı albümünde yer alıyor.
Grubun 65 yaşındaki solist Bono, şarkının "bir öfke şarkısı, ama bundan da öte bir keder şarkısı" olduğunu söyledi.
U2'nun albümündeki diğer şarkılar ise Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi konuları ele alıyor.