Asgari ücret 2020 ne kadar olacak?

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklanan Uber'e, Avrupa'dan bir şok da Almanya'dan geldi.

Almanya'da bir mahkemenin verdiği kararda, ABD'li girişimin kiralık araçlar ile yolcu taşımacılığı için gerekli olan lisansa sahip olmadığı kaydedildi.

Franfurt, Münih ve Berlin'in de aralarında olduğu Almanya'nın 7 kentinde hizmet veren Uber, ülkedeki araç kiralama firmaları ve lisanslı sürücüler ile çalışıyor.

Uber'den yapılan açıklamada, "Mahkemenin kararını değerlendirip, Almanya'daki servislerimizin devamı için gereken adımları atacağız" ifadesi yer aldı.

Alman mahkemenin kararı sonra, ABD'li girişimin ülkedeki iş modelini değiştireceği kaydediliyor.

LONDRA'DA LİSANS ALAMADI

Araçları ile taksi hizmeti verenler ile yolcuları buluşturan bir online pazar yeri olarak faaliyet gösteren Uber, Kasım ayı sonunda Londra'da da yasaklanmıştı.

Londra Ulaştırma Daire'sinin lisansını uzatmadığı şirket, İngiltere'nin başkentinden yetkisi olmayan sürücüleri sistemine dahil etmek ile suçlanmıştı.

Uber'in Londra'da yasaklanmasının ardından, şirketin küresel rakipleri yaratılan boşluğu doldurmak üzere harekete geçmişti.

TÜRKİYE'DE ERİŞİME KAPALI

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Uber, 2014 yılında ise Türkiye pazarına girmişti.

Türkiye'de geçirdiği 5 yılda 12 bin sürücü ortağına ulaşan ABD merkezi girişim, Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın şikayeti üzerine açılan dava sonucunda, mahkeme kararı ile haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Tüm dünyada 63 ülkede ve 700 şehirde kullanımda olan Uber'in, günde 15 bin yolculuğa aracılık ettiği belirtiliyor.