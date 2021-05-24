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HaberlerTeknolojiUygulamaUber Covid-19 aşısı olacaklara ücretsiz yolculuk verecek - Haberler
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Uber, aşı olmaya gidenlere ücretsiz yolculuk hakkı verecek

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi çağırma hizmeti veren Uber, Covid-19 aşısı yaptırmak için İstanbul ve Ankara’daki devlet hastanelerine gidenlere  iki ücretsiz yolculuk hediye edeceğini duyurdu. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, bu kampanya için 1 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyledi.

Uber Covid-19 aşısı olacaklara ücretsiz yolculuk verecek - Haberler
HABERTURK.COM

Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, 24 Mayıs tarihi itibariyle Covid-19 aşısı yaptırmak için İstanbul ve Ankara’daki devlet hastanelerine giden herkese UBERAŞI koduyla kullanabilecekleri iki ücretsiz yolculuk hediye ediliyor.

Kullanıcılar, kampanyadan kendi aşı randevusuna gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınının Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için yararlanabilecek.

Uber’in bu kampanya için 1 milyon TL bütçe ayırdığını belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Tüm dünyada yaşanan bu pandemi döneminde aşılar salgını yenmek için tek umudumuz. Türkiye’de devam etmekte olan aşılama sürecinde Uber kullanıcılarına aşı olmaya gidiş ve dönüş yolculuklarında destek sağlayabileceğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç (Türkiye’de taksi) çağırma hizmeti veren teknoloji platformu Uber, aşılama sürecine destek olmak amacıyla, Covid-19 aşısı için devlet hastanelerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

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Promosyon Kodu “UBERAŞI” olan kampanya, Uber Taksi ile yapılan yolculuklarda kullanılabilecek. Kampanya çerçevesinde İstanbul ve Ankara’da aşı olacak kullanıcılar UBERAŞI koduyla devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidip evlerine geri dönerken kullanabilecekleri iki ücretsiz yolculuk hakkına sahip olacaklar.

UBERAŞI kodunu uygulamaya girerek faydalanılabilecek bu kampanya 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kampanyadan yalnızca başlangıç veya bitiş noktası devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için faydalanılabilecek.

Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemeyecek. UBERAŞI kodu iki yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak.

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