Taksilere alternatif bir ulaşım sistemi sunma amacıyla ortaya çıkan, fakat kurulduğu günden beri adı hep taksiciler ile yaşadığı gerginlikler ile gündeme gelen Uber'in, Türkiye'de sunduğu hizmetlerde önemli değişikliklere gideceği iddia edildi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, mobil uygulama üzerinden araç çağırma hizmeti sunan ABD merkezli firmanın, bundan sonra Türkiye'de 8+1 araçlar ile gerçekleştirilen 'XL' taşımacılığa aracılık yapmayacağı öne sürüldü.

Söz konusu araç sahiplerine konunun iletildiği belirtilirken, yapılan sözleşmelerin de feshedilmeye başlandığı kaydediliyor. Buna göre, şirketin sistemindeki sürücülere ise alttaki mesajı ilettiği bilgisi veriliyor.

Kaynaklar, şirketin kayıtlı sürücülerinin bugüne kadarki trafik cezalarını ödemeye sürdüreceğini, 3 gün içinde ise sistemin XL araçlara kapanarak, otopark ve trafik cezası gibi yardımların kesileceğini aktarıyor.

5 YILDIR TÜRKİYE'DE

Kurulduğu 2009 yılından beri, faaliyet gösterdiği şehir ve ülke sayısını sürekli artıran Uber, bugün 80'den fazla ülkede ve 650'ye yakın şehirde faaliyet gösteriyor.

Son olarak 3.1 milyar dolara Orta Doğulu rakibi Careem'i bünyesine katarak ses getiren şirket, Türkiye'de de 2014 yılından bu yana hizmet sunuyor.

ABD merkezli şirket, özellikle 2016 yılından bu yana ise hakkında açılan davalar ve 'korsan' taşımacılık yaptığı iddiaları ile dünyada olduğu gibi Türkiye'de de taksicilerin hedefinde bulunuyor.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Öyle ki, taksici esnafı şirketin vergisiz çalıştığını ve haksız kazanca yol açtığını iddia ederken, Uber ise sadece mobil uygulama üzerinden aracılık yaptığını ve kendi sistemine bağlı çalışan şoförlerin gelir vergisi ödediği şeklinde kendini savunuyor.

İşin aslına bakıldığında ise, Uber'in sistemine dahil olan minibüs sahiplerinin belediye ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan yetki belgeleri ile faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor. Bu kapsamda, Uber'e kayıt olarak taşımacılık yapanlar, kurdukları turizm şirketleri üzerinden gelir vergilerini ödüyor.

Fakat, ‘XL’ araçlardan yüzde 20 oranında komisyon alan Uber, bu tutarı Türkiye’deki şirketi üzerinden almadığı için herhangi bir gelir gösteremiyor ve neticede aldığı komisyonun vergisini ödemiyor. İşte tüm sorunların kaynağı da burada yatıyor.

Taksiciler ile Uber arasında karşılıklı suçlamalar ile devam eden dava süreci ise halen sonuçlanmış değil.

YOLA SARI TAKSİ İLE DEVAM EDECEK

Uber'in satın aldığı Careem ise, mobil uygulamasına sarı taksileri dahil ederek, yolcu ile taksiciyi kendi mobil platformunda buluşturarak Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Taksiciler ile herhangi bir sorunu bulunmayan Dubaili firma, taksiciler ile davalık olan Uber'e satılmasından sonra taksi esnafının yeni hedefi haline gelmiş durumda.

Şimdi ise, Türkiye'de tartışılan XL hizmetine son vereceği iddia edilen Uber'in, yeni dönemde sadece sarı taksiler üzerinden hizmet sunması ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Bu kapsamda, Amerikalı firmanın Türkiye'de yoluna Careem üzerinden devam etmesi sürpriz olmayacaktır.