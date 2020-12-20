Ubisoft'un yeni sunduğu fırsat sayesinde, bu hafta kaçırdığınız herhangi bir içeriği yeniden ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Dahası, bu fırsattan yararlananları bir de sürpriz bekliyor. Hediyelerin hesaplara yansıması genelde çok kısa sürede gerçekleşse de Ubisoft bu sürenin 1 haftayı bulabileceğini söylüyor.

UBISOFT ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

Kampanya dahilinde oyuncuların ücretsiz olarak hesaplarına ekleyebilecekleri 3 farklı oyun bulunuyor. Bu oyunlar Trials Rising Standart Edition, Starlink: Battle for Atlas Digital Edition ve Anno 1701 History Edition olarak açıklanmıştı.

Ubisoft paketi ayrıca Assassin's Creed: Valhalla ve daha pek çok oyunda da oyun deneyimini zenginleştirecek oyun içi içeriklere ücretsiz olarak erişebilmeyi mümkün kılıyor. Oyun içi eşyalar sitede Assassin's Creed® Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor'un Bayek kıyafeti, Watch Dogs®: Legion için Power Suit kıyafeti ve Ubisoft Maskesi ve Hyper Scape™ için Nahari’nin Sörfçü hediyesi olarak listeleniyor.

OYUNLARI NASIL İNDİREBİLİRİM?

Ubisoft'un ücretsiz içeriklerini edinmek için öncelikle bir Ubisoft hesabınız olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesinden ücretsiz olarak dakikalar içerisinde açıp hemen Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabiliyorsunuz.

Oyunları almak için ise tek yapmanız gereken, hesabınıza giriş yaptıktan sonra Etkinlikler kısmından Ubisoft's Happ Holidays'e tıklamak. Böylece toplam değeri 247 TL'yi aşan oyunlara ve diğer ek içeriklere ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. Ardından sisteminize yüklenen oyunları panelinizden indirebilirsiniz.

UBISOFT ÜCRETSİZ OYUNLAR SAYFASI