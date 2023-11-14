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Üç aylar bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Hicri takvime göre belirlenen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri gündemde. Söz konusu duruma ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir açıklama yayınladı. İşte, detaylar...