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Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? - Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? 2021 Dini Günler Takvimi

İslam alemi üç ayları bekliyor. Yurt genelinde günün hakkında ne çok arama yapılan konuları arasında yer alan üç aylar ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte üç aylar başlangıç tarihi ve Regaib Kandili hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı...

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi gün? - Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? 2021 Dini Günler Takvimi

Üç aylar için geri sayım başladı. İslam aleminde yılın en kutsal dönemi kabul edilen üç ayların ne zaman başlayacağı, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2021 dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2021?

2021'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart Cumartesi günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı günüdür.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 13 Nisan 2020 Cuma günü, bitiş tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

12 Mayıs günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

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