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Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbih başlangıcı 2021

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar boyunca çekilecek tesbihler nedir? Sorusu bugün Regaip Kandili olması sebebiyle Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte üç aylarda yapılacak ibadetler...

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbih başlangıcı 2021

Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı 13 Şubat itibariyla başladı. Bugün de üç ayların ilk kandili Regaip Kandili idrak edilecek. Her günüde ayrı bir faziletin olduğu bu Allah'ın ayında nasıl dua edilmeli, hangi tesbihler çekilmeli? İşte detaylar...

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.
13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.
Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

ÜÇ AYLAR TESBİH BAŞLANGICI 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Üç Ayların başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı. Buna göre ilk olarak Recep Ayı 13 Şubat 2021 tarihinde başlarken, 13 Mart 2021'de sona erecek. Ardından Şaban ayı ise 14 Mart 2021'de başlayıp 12 Nisan'da son bulacak. 13 Nisan'da da ise Ramazan ayının başlangıcı oluyor. Ramazan Ayı'nın 26. Günü 8 Mayıs'ta Kadir Gecesi idrak edilecek.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

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