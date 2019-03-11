Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı bugün yani 8 Mart Cuma günü başladı. Her günüde ayrı bir faziletin olduğu bu Allah'ın ayınds nasıl dua edilmeli, hangi tesbihler çekilmeli? İşte detaylar...

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim



Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

ÜÇ AYLAR TESBİH BAŞLANGICI 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Üç Aylara ne kadar kaldığına dair arayışlarını sürdüren Müslümanlar için 2019 mübarek Üç Aylar başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. Buna göre ilk olarak Recep Ayı, 8 Mart 2019 tarihinde başlarken, 5 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Ardından Şaban Ayı ise 6 Nisan 2019 tarihinde başlarken, 5 Mayıs 2019 tarihinde bitecek. Son olarak on bir ayın sultanı Ramazan Ayı da, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlarken, 4 Haziran 2019 tarihinde de nihayete erecek.

Tüm bunların yanı sıra 2019 yılı itibariyle Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? şeklinde yanıt aramak üzere kollarını sıvayan Müslümanlar için de, tarihler kesinlik kazandı. Buna göre 2019 Ramazan Bayramının ilk günü, 5 Haziran 2019, ikinci günü 6 Haziran 2018 ve üçüncü günü ise 7 Haziran 2019 tarihinde olacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.