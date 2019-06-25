Başkan Hurma, yaptığı açıklamada, bu sezon kadrolarını korumak istediklerini belirterek, "Ufuk Akyol'u, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp istiyor. Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için 'Üç büyükler'den teklif aldık. Ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FATİH KURUÇUK İÇİN GENOA'DAN TEKLİF ALDIK"

Süleyman Hurma, 21 yaşındaki milli oyuncu için İtalyan ekibi Genoa'dan transfer teklifi aldıklarını dile getirdi.

Hurma, Fatih Kuruçuk'un kendi yaş grubunun en değerli oyuncularından biri olduğu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fatih Kuruçuk için Genoa'dan teklif aldık. Oyuncuyu bu sezon satmayı düşünmüyoruz. Şampiyon olacak bir kadro kuracağız. Fatih Kuruçuk bizim için çok değerli."

"FATİH KARAGÜMRÜK ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK"

Süleyman Hurma, bu sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün eski günlerine döneceğini kaydetti.

"Spor Toto 1. Lig'de Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diyen Hurma, "Fatih Karagümrük eski günlerine dönecek. Sandıklardan bayraklar çıksın. 1960-70'li yıllardaki gibi şaşaalı günlerine dönecek. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarında oynamak. Avrupa kupalarında oynayabilecek seviyeye geldiğimizde de kendimize yeni bir vizyon koyacağız." şeklinde görüş belirtti.