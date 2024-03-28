'Üç İç Denizin Ülkesi' Salt Beyoğlu'nda

Salt’ın Üç İç Denizin Ülkesi sergisi, 1980’lerden günümüze sanatçı Handan Börüteçene’nin üretimine bütünlüklü bir bakış sunuyor. 14 Nisan’a dek Salt Beyoğlu’nda devam eden sergi paralelindeki programlar ile serginin gündeme getirdiği konular tartışmaya açılıyor.

Handan Börüteçene

28 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek söyleşi programında, Handan Börüteçene ile sergiyi programlayan Amira Akbıyıkoğlu ve sergi metinlerinin İngilizce çevirisini üstlenen İpek Ulusoy Akgül bir araya gelecek. İşlerinde yeryüzünün belleği ile rüyalarını temel alan sanatçı, üretim sürecine dair anekdotlar paylaşacak. Ayrıca seçili işler üzerinden serginin oluşumu ve genel yaklaşımı değerlendirilecek.