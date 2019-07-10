Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kimler? Üç Kağıtçı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Üç Kağıtçı filmine dair detaylar...

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU

Üçkağıtçı, yaşanan tesadüfler sonucu adı ermişe çıkan bir adamın hikayesini konu ediyor. Almanya’da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı’nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının “ermiş”e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşarak yanından ayrılmasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı’yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı’nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI

Üç Kağıtçı filminin başrollerinde Kemal Sunal, Nizam Ergüden, Ali Şen, Rega Yurdakul, ve Turgut Özatay yer alıyor.