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Üç Kız Kardeş 10. son bölüm tek parça izle! Üç Kız Kardeş 10. bölüm özeti

Yayınlandığı günden beri ilgi görmeye devam eden sevilen dizi Üç Kız Kardeş'te heyecan 10. son bölümle devam etti. İşte Üç Kız Kardeş'te bu akşam yaşananlar ve son bölüm izleme sayfası...

Üç Kız Kardeş 10. son bölüm tek parça izle! Üç Kız Kardeş 10. bölüm özeti

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Üç Kız Kardeş, bu akşam 10. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm izleme linki ve özeti...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine’nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine’nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gitmiştir. Oraya vardıklarında Mine’nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan’ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Öte yandan anne ve babalarının evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, planlarına Somer ve Türkan’ı da dahil ederler. Yıldönümü kutlaması, dargınların barışması için de bir vesile olur. Ne var ki davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder.

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. SON BÖLÜM İZLE

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