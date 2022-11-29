Üç Kız Kardeş 28. son bölüm izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 28. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine’ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer’le birlikte küçük bir oyun kurar. Amacı Mine’ye suçunu itiraf ettirip, hapse göndermektir.

Öte yandan annesi ve babasının öldüğünü öğrenerek kendini yollara vuran Mesut, Sadık ve Nesrin’in hiç hesaba katmadıkları bir gerçekle yüzleşmelerine neden olur. Nesrin, gururu ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.